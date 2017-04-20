 M.United, Anderlecht’i ağırlıyor – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    M.United, Anderlecht’i ağırlıyor

    M.United, Anderlecht’i ağırlıyor
    Avrupa Ligi'ndeki diğer çeyrek final rövanş karşılaşmaları da bugün yapılacak. Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2), Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3), M. United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1).
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    M.United, Anderlecht’i ağırlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.