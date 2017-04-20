M.United, Anderlecht’i ağırlıyor
Avrupa Ligi'ndeki diğer çeyrek final rövanş karşılaşmaları da bugün yapılacak. Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2), Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3), M. United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1).
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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