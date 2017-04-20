M.United, Anderlecht’i ağırlıyor

Avrupa Ligi'ndeki diğer çeyrek final rövanş karşılaşmaları da bugün yapılacak. Tamamı 22.05'te başlayacak Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle: Schalke 04 (Almanya) - Ajax (Hollanda) (0-2), Genk (Belçika) - Celta Vigo (İspanya) (2-3), M. United (İngiltere) - Anderlecht (Belçika) (1-1).