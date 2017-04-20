 Kabul edilemez! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Kabul edilemez!

    Kabul edilemez!

    Karar sonrası resmi sitesinden bir açıklama yapan Kulübü, UEFA’nın tutumunun haklı görülebilir ve kabul edilebilir olmadığını belirterek, taraftarları bu akşam sükunete davet etti.

    Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla oynanan ilk maçta yaşanan olayların ardından UEFA Disiplin Kurulunun verdiği cezanın kabul edilebilir olmadığını açıkladı. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA'nın bu tür olayların 2 yıl içinde tekrar yaşanması durumunda 1 yıl men cezçası verileceği yönündeki kararı konusunda, "UEFA'nın Lyon'da oynanan maçla ilgili almış olduğu karar kulübümüz tarafından haklı görülebilir ve kabul edilebilir değildir. Gerekli itirazlarımızı yaparak süreci takip edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

    Verilen kararın ardından taraftarlara ve camiaya önemli görevlerin düştüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Sükunetimizi korumalı, Beşiktaşımızı zor durumda bırakacak centilmenlik dışı tüm hal ve hareketlerden uzak durmaya özen göstermeliyiz.

    DURUŞUNUZ ÖNEMLİ
    Haksız alınan bu karara karşı hukuk zemininde kulübümüzün yapacağı mücadele kadar, taraftarlarımızın stadımızda sergileyeceği duruş da önemlidir. Maçlarımızda taşkınlığa, provokasyona izin vermeden, rakibe karşı saygımızı sergileyerek Beşiktaş'ı uluslararası arenada zor durumda bırakabilecek her türlü olumsuz davranıştan sakınmalıyız. Lyon ile oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasını bir şölene çevirerek, futbolun tüm güzelliklerini yansıtarak, kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek her Beşiktaşlının görevidir."
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:55
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