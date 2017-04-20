 ''Hep birlikte tarih yazalım'' – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ''Hep birlikte tarih yazalım''

    ''Hep birlikte tarih yazalım''

    'ın başarılı futbolcusu , bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Lyon maçı öncesi, sahaya çıkacak olmasının heyecanını dile getirdi.

    Uzun bir sakatlık döneminden sonra iyileşen ve Lyon kadrosuna dahil edilen , bu önemli karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından heyecanını paylaşarak, "Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım'' mesajını yazdı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:30
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