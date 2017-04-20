''Hep birlikte tarih yazalım''
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin, bu akşam oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Lyon maçı öncesi, sahaya çıkacak olmasının heyecanını dile getirdi.
Uzun bir sakatlık döneminden sonra iyileşen ve Lyon kadrosuna dahil edilen Caner Erkin, bu önemli karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından heyecanını paylaşarak, "Uzun bir aradan sonra takımımla birlikte sahaya çıkmanın heyecanı. Hep birlikte tarih yazalım'' mesajını yazdı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:30
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Burası Arena buradan çıkış yok
Toplam 13
Yorum
marasli yeneklerini sanetmiyorum
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 8
Yorum
Hagi Biz eski takimi reali korkuturan sanpiyonlar ligi de adini duyan gsbiraz urpen o takimi istiyoruz kosmak deyil futbol sadece futbol akil
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 8
Yorum
Hagi Basah sehir macinda kalirsa geleceyini gostrdi takimin 5lig gibi takim istiyors yonetim tudor kalsin ama biz traftar gs avrupada korkus gorm
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