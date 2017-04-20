 Gomez transferi askıya alındı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Gomez transferi askıya alındı

    Gomez transferi askıya alındı
    'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden biri olan 'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ocak ayında Alman oyuncuyu isteyen Jiangsu Suning bir kez daha devreye girdi. Devre arasında Gomez'i Çin'e götürmek için 8 milyon euro teklif eden Suning'in, teklifi yıllık 10 milyon euro'ya yükselttiği ve 3 yıllık öneri yaptığı bildirildi. Beşiktaş yönetimi Gomez transferini askıya aldı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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