Gomez transferi askıya alındı
Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden biri olan Mario Gomez'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ocak ayında Alman oyuncuyu isteyen Jiangsu Suning bir kez daha devreye girdi. Devre arasında Gomez'i Çin'e götürmek için 8 milyon euro teklif eden Suning'in, teklifi yıllık 10 milyon euro'ya yükselttiği ve 3 yıllık öneri yaptığı bildirildi. Beşiktaş yönetimi Gomez transferini askıya aldı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Gomez transferi askıya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.