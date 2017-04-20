 Golü UEFA attı! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Golü attı!

    Golü UEFA attı!

    ’ın teknik patronu, “, tarafında ağır basmış ve belki bir gol atmıştır. Zamanlaması tartışılır. Bu golü çıkarmak için gayret edeceğiz” dedi.

    Teknik Direktörü , 'nın kararının zamanlamasına dikkat çekerek, "UEFA, tarafında ağır basmış ve belki 1 gol atmıştır. Bu golü de çıkarmak için gayret göstereceğiz. Bu kararda kazanan Lyon takımıdır, kaybeden de Beşiktaş ile futboldur. Ceza verilme hissi içinde maça psikolojik baskı yapıldı" diye konuştu ve görüşlerini şöyle dile getirdi:

    ''Oyuncularım en iyisini yapacaklar. Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyacağım. Kazanırsak seviniriz. UEFA, Lyon adına 1 gol şimdiden atmıştır. Ama biz yarın o golü de çıkartmak için uğraşacağız. Taraftarları stada biz almadık ev sahibi Lyon aldı. Paralarını alıyorsun, olay çıkınca faturayı bize kesiyorsun. Verilen karara karşı boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız. Cezanın veriliş zamanı tartışmaya açıktır. Futbola bir ceza verilmiştir. Güvenliği sağlaması gereken taraf görevini yapmadı. Bugün aslında bir ceza verilmedi. Bugün maça psikolojik baskı yapılmıştır.'' dedi.

    SAPLA SAMAN AYRILMALI
    "Cezanın zamanlaması ve şekli tartışmaya açıktır. Bir bahçede çiçekleri kurtarmak için ayrık otlarını temizlerken çiçekleri yok etmek bahçeyi de yok etmektir. Sapla samanı ayırmak lazım. Futbola bir ceza verilmiştir. Taraftarı maça almayabilirsiniz, para cezası verebilirsiniz. Saha içinde bizimle ilgisi olmayan olaylar yaşandı. Yarın başka taraftardan araya karışacak 10 kişi bile olayları büyütebilir."

    FUTBOL OYNAYARAK
    Lyon ile zor bir maç oynayacaklarına değinen Güneş, "İki iyi takımın maçı olacak. Futbolun iki yönünü de iyi oynamak zorundayız. Hem hücumda hem savunmada etkili oynamamız gerekiyor. Çeyrek finale futbol oynayarak geldik ve yarın da (bugün) iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Futbolcuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun daha önce olduğu gibi yarın da (bugün) onlarla gurur duyacağım" diye konuştu.



    TOSİC: TARİHİ ÖNEME SAHİP
    Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katkılan , "Lyon karşısında yapmamız gerekenleri biliyoruz" dedi. Başarılı savunma oyuncusu, "Tarihi öneme sahip bir maça çıkıyoruz. Bizim için, taraftar için, kulüp için, Türkiye için. Geride kalan haftada ilk maçtaki hatalarımızı konuştuk. Neler yapmamız gerekeni biliyoruz, yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız. Biz çok iyi bir takımız. Lyon'un da gücünü biliyoruz" dedi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
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