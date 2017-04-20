Golü UEFA attı!
Beşiktaş’ın teknik patronu, “UEFA, Lyon tarafında ağır basmış ve belki bir gol atmıştır. Zamanlaması tartışılır. Bu golü çıkarmak için gayret edeceğiz” dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'nın kararının zamanlamasına dikkat çekerek, "UEFA, Lyon tarafında ağır basmış ve belki 1 gol atmıştır. Bu golü de çıkarmak için gayret göstereceğiz. Bu kararda kazanan Lyon takımıdır, kaybeden de Beşiktaş ile futboldur. Ceza verilme hissi içinde maça psikolojik baskı yapıldı" diye konuştu ve görüşlerini şöyle dile getirdi:
''Oyuncularım en iyisini yapacaklar. Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyacağım. Kazanırsak seviniriz. UEFA, Lyon adına 1 gol şimdiden atmıştır. Ama biz yarın o golü de çıkartmak için uğraşacağız. Taraftarları stada biz almadık ev sahibi Lyon aldı. Paralarını alıyorsun, olay çıkınca faturayı bize kesiyorsun. Verilen karara karşı boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız. Cezanın veriliş zamanı tartışmaya açıktır. Futbola bir ceza verilmiştir. Güvenliği sağlaması gereken taraf görevini yapmadı. Bugün aslında bir ceza verilmedi. Bugün maça psikolojik baskı yapılmıştır.'' dedi.
SAPLA SAMAN AYRILMALI
"Cezanın zamanlaması ve şekli tartışmaya açıktır. Bir bahçede çiçekleri kurtarmak için ayrık otlarını temizlerken çiçekleri yok etmek bahçeyi de yok etmektir. Sapla samanı ayırmak lazım. Futbola bir ceza verilmiştir. Taraftarı maça almayabilirsiniz, para cezası verebilirsiniz. Saha içinde bizimle ilgisi olmayan olaylar yaşandı. Yarın başka taraftardan araya karışacak 10 kişi bile olayları büyütebilir."
FUTBOL OYNAYARAK
Lyon ile zor bir maç oynayacaklarına değinen Güneş, "İki iyi takımın maçı olacak. Futbolun iki yönünü de iyi oynamak zorundayız. Hem hücumda hem savunmada etkili oynamamız gerekiyor. Çeyrek finale futbol oynayarak geldik ve yarın da (bugün) iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Futbolcuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun daha önce olduğu gibi yarın da (bugün) onlarla gurur duyacağım" diye konuştu.
TOSİC: TARİHİ ÖNEME SAHİP
Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katkılan Dusko Tosic, "Lyon karşısında yapmamız gerekenleri biliyoruz" dedi. Başarılı savunma oyuncusu, "Tarihi öneme sahip bir maça çıkıyoruz. Bizim için, taraftar için, kulüp için, Türkiye için. Geride kalan haftada ilk maçtaki hatalarımızı konuştuk. Neler yapmamız gerekeni biliyoruz, yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız. Biz çok iyi bir takımız. Lyon'un da gücünü biliyoruz" dedi.
''Oyuncularım en iyisini yapacaklar. Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyacağım. Kazanırsak seviniriz. UEFA, Lyon adına 1 gol şimdiden atmıştır. Ama biz yarın o golü de çıkartmak için uğraşacağız. Taraftarları stada biz almadık ev sahibi Lyon aldı. Paralarını alıyorsun, olay çıkınca faturayı bize kesiyorsun. Verilen karara karşı boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız. Cezanın veriliş zamanı tartışmaya açıktır. Futbola bir ceza verilmiştir. Güvenliği sağlaması gereken taraf görevini yapmadı. Bugün aslında bir ceza verilmedi. Bugün maça psikolojik baskı yapılmıştır.'' dedi.
SAPLA SAMAN AYRILMALI
"Cezanın zamanlaması ve şekli tartışmaya açıktır. Bir bahçede çiçekleri kurtarmak için ayrık otlarını temizlerken çiçekleri yok etmek bahçeyi de yok etmektir. Sapla samanı ayırmak lazım. Futbola bir ceza verilmiştir. Taraftarı maça almayabilirsiniz, para cezası verebilirsiniz. Saha içinde bizimle ilgisi olmayan olaylar yaşandı. Yarın başka taraftardan araya karışacak 10 kişi bile olayları büyütebilir."
FUTBOL OYNAYARAK
Lyon ile zor bir maç oynayacaklarına değinen Güneş, "İki iyi takımın maçı olacak. Futbolun iki yönünü de iyi oynamak zorundayız. Hem hücumda hem savunmada etkili oynamamız gerekiyor. Çeyrek finale futbol oynayarak geldik ve yarın da (bugün) iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. Futbolcuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Sonuç ne olursa olsun daha önce olduğu gibi yarın da (bugün) onlarla gurur duyacağım" diye konuştu.
TOSİC: TARİHİ ÖNEME SAHİP
Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katkılan Dusko Tosic, "Lyon karşısında yapmamız gerekenleri biliyoruz" dedi. Başarılı savunma oyuncusu, "Tarihi öneme sahip bir maça çıkıyoruz. Bizim için, taraftar için, kulüp için, Türkiye için. Geride kalan haftada ilk maçtaki hatalarımızı konuştuk. Neler yapmamız gerekeni biliyoruz, yüzde 100'ümüzü sahaya yansıtacağız. Biz çok iyi bir takımız. Lyon'un da gücünü biliyoruz" dedi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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