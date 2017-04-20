Fransızlara kaybetmiyor
Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak Beşiktaş, evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı.
Siyah-beyazlı ekip, Fransızlarla sahasında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 4 deplasman maçında ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.
196. SINAVINDA
Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah- beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.
NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, 1-0 ve 2 farklı her türlü galibiyette yarı final vizesini cebine koyacak. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Kartal, 2-1 kazanırsa uzatma dakikalarında tur kovalayacak. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı galibiyet Lyon'a yarayacak.
196. SINAVINDA
Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş, geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah- beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.
NASIL TUR ATLAR?
Beşiktaş, 1-0 ve 2 farklı her türlü galibiyette yarı final vizesini cebine koyacak. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Kartal, 2-1 kazanırsa uzatma dakikalarında tur kovalayacak. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı galibiyet Lyon'a yarayacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Fransızlara kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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