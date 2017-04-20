 Fransızlara kaybetmiyor – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Fransızlara kaybetmiyor

    Fransızlara kaybetmiyor

    Fransız rakiplerine karşı 8. mücadelesine çıkacak , evinde bu ülke ekiplerine mağlup olmadı.

    Siyah-beyazlı ekip, Fransızlarla sahasında yaptığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 4 deplasman maçında ise mağlup oldu. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

    196. SINAVINDA
    Avrupa kupalarındaki 196. mücadelesine çıkacak olan , geride kalan 195 maçtan 72'sini kazandı, 81'ini yitirdi, 42'sinde berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 251 kez havalandıran siyah- beyazlılar, kalesinde ise 280 gol gördü.

    NASIL TUR ATLAR?
    Beşiktaş, 1-0 ve 2 farklı her türlü galibiyette yarı final vizesini cebine koyacak. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Kartal, 2-1 kazanırsa uzatma dakikalarında tur kovalayacak. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı galibiyet Lyon'a yarayacak.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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