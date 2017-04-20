 Beşiktaşlı taraftara 2 ay hapis – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Beşiktaşlı taraftara 2 ay hapis

    Beşiktaşlı taraftara 2 ay hapis
    'ın 'da oynadığı maç öncesinde çıkan olaylarda gözaltına alınan Türk asıllı taraftar, iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Alman vatandaşı olduğu belirtilen 27 yaşındaki taraftara, "devlet malına zarar vermek"ten ceza verildi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:30
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