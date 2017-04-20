Beşiktaş'a saldırı
Samsun Canik Belediyespor takımı, Kadınlar Basketbol Ligi’nde karşılaştığı Beşiktaş’a 66-53 mağlup oldu. Maçta elektriklerin kesilmesiyle bir grup taraftar gerginlik çıkardı.
Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada ev sahipliği yapan Canik Belediyespor, Beşiktaş'ı ağırladı. Maça iyi başlayan Canik Belediyespor daha sonra Beşiktaş takımına 66-53 mağlup oldu.
Canik Belediyespor maçında oynayan bir kadın sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesinin ardından bir grup seyirci taşkınlık çıkardı. Polisin müdahalesiyle son bulan gerginliğin ardından taşkınlık yapan taraftar grubu dışarı çıkartıldı.
Canik Belediyespor maçında oynayan bir kadın sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesinin ardından bir grup seyirci taşkınlık çıkardı. Polisin müdahalesiyle son bulan gerginliğin ardından taşkınlık yapan taraftar grubu dışarı çıkartıldı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Beşiktaş'a saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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