 Beşiktaş'a saldırı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Beşiktaş'a saldırı

    Beşiktaş'a saldırı

    Samsun Canik Belediyespor takımı, Kadınlar Basketbol Ligi’nde karşılaştığı Beşiktaş’a 66-53 mağlup oldu. Maçta elektriklerin kesilmesiyle bir grup taraftar gerginlik çıkardı.

    Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakada ev sahipliği yapan Canik Belediyespor, Beşiktaş'ı ağırladı. Maça iyi başlayan Canik Belediyespor daha sonra Beşiktaş takımına 66-53 mağlup oldu.

    Canik Belediyespor maçında oynayan bir kadın sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı elektrikler kesildi. Elektriklerin kesilmesinin ardından bir grup seyirci taşkınlık çıkardı. Polisin müdahalesiyle son bulan gerginliğin ardından taşkınlık yapan taraftar grubu dışarı çıkartıldı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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