Bakan Kılıç'tan ceza yorumu
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği cezayı değerlendirerek, "Takip ettiğim kadarıyla Beşiktaş da itirazını yapacak. Biz de elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız" dedi.
"İnşallah biz de bu akşam maçta olacağız. UEFA'nın bu kararına en büyük cevabı Beşiktaş sahada verecektir. İyi maç olmasını, misafirlerimizin de en iyi şekilde ağırlanmasını istiyorum. Beşiktaş'ın yoluna devam edeceğine inanıyorum. UEFA'nın kararına maç bittikten sonra bakarız, gözden geçirilmesi gereken bir karar. Hem aynı cezanın verilmesinin hem de içeriğinin gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Sorumluluk üstlenen kulüp ile misafir olan bir kulüp. Takip ettiğim kadarıyla Beşiktaş da itirazını yapacak. Biz de elimizden ne geliyorsa ortaya koyacağız."
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:27
- ''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz''
Toplam 2
Yorum
karakartal ah be tosiçim keşke benficada napolide oynadığın gibi oynayıp göstersen tank gibi defansını ama hepimizi en çok korkutan sensin bu maçta...
- Serdar Aziz'den alkışlanacak hareket
Toplam 1
Yorum
karakartal milyon eurolar kazanıyor galatasaraydan 80 bin euro bu adama koymaz ki bi zahmet bağışlasın.
- Serdar Aziz’den örnek hareket
Toplam 5
Yorum
OLANI BU SERDAR MADEM BURSA SPORA BU KADAR CÖMERT, O HALDE GS DA OYNAMADIĞI BİR YILLIK ÜCRETİNİ DE GS YIN GENÇLERİNE VERSİN, BAĞIŞLASIN. ÇOK DOĞRU OL
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