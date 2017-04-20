Albayrak: Beşiktaş’ın değil, Türkiye’nin meselesi
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylardan Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız, UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil, Türkiye'nin meselesidir. Gerekeni yapacağız" diye konuştu.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
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Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
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FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Albayrak: Beşiktaş’ın değil, Türkiye’nin meselesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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