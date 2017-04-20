 Albayrak: Beşiktaş’ın değil, Türkiye’nin meselesi – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Albayrak: ’ın değil, Türkiye’nin meselesi

    Albayrak: Beşiktaş’ın değil, Türkiye’nin meselesi
    Basın Sözcüsü , Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylardan Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız, UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil, Türkiye'nin meselesidir. Gerekeni yapacağız" diye konuştu.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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