Adam olmak istiyorsanız!..
Beşiktaş taraftarının sevgilisi Pascal Nouma, France Football'a çarpıcı açıklamalar yaptı.
Fransız yıldız, "Her zaman söyledim, eğer adam olmak istiyorsanız gelin ve Türkiye'de derbi oynayın" sözleriyle tribünlerin yarattığı ateşli ortamı tarif etti. Nouma, taraftarların futbola bir din gibi tutkuyla sarıldığını ve Lyon'u Vodafone Arena'da fazlasıyla sıcak bir atmosferin beklediğini sözlerine ekledi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Adam olmak istiyorsanız!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.