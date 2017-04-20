 Adam olmak istiyorsanız!.. – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Adam olmak istiyorsanız!..

    Adam olmak istiyorsanız!..

    taraftarının sevgilisi , France Football'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

    Fransız yıldız, "Her zaman söyledim, eğer adam olmak istiyorsanız gelin ve Türkiye'de derbi oynayın" sözleriyle tribünlerin yarattığı ateşli ortamı tarif etti. Nouma, taraftarların futbola bir din gibi tutkuyla sarıldığını ve Lyon'u Vodafone Arena'da fazlasıyla sıcak bir atmosferin beklediğini sözlerine ekledi.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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