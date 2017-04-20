Beşiktaş taraftarının sevgilisi Pascal Nouma, France Football'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fransız yıldız, "Her zaman söyledim, eğer adam olmak istiyorsanız gelin ve Türkiye'de derbi oynayın" sözleriyle tribünlerin yarattığı ateşli ortamı tarif etti. Nouma, taraftarların futbola bir din gibi tutkuyla sarıldığını ve Lyon'u Vodafone Arena'da fazlasıyla sıcak bir atmosferin beklediğini sözlerine ekledi.