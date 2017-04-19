'Uğursuz' hakem

Beşiktaş'ın Lyon ile yarın oynayacağı maçta Sırp hakem Milorad Mazic görevlendirildi.

Avrupa kupalarında daha önce 3 kez maçlarını yöneten Mazic ile galibiyet alamayan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Mazic, Beşiktaş'ın 2011-2012'deki UEFA Avrupa Ligi'nde Kiev maçını yönetti ve karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.



Kara Kartallar, 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi Play Off'unda İstanbul'da Arsenal ile oynarken, hakem yine Mazic'ti ve iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Mazic, bu sezon gruptaki ilk maçta da (Benfica) düdük çaldı. Rakip Lyon da Mazic ile çıktığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Diğer 4 maçın ise ikisinde beraberlik elde etti.