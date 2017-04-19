 'Uğursuz' hakem – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    'Uğursuz' hakem

    'Uğursuz' hakem

    Beşiktaş'ın Lyon ile yarın oynayacağı maçta Sırp hakem Milorad Mazic görevlendirildi.

    Avrupa kupalarında daha önce 3 kez maçlarını yöneten Mazic ile galibiyet alamayan Beşiktaş, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Mazic, Beşiktaş'ın 2011-2012'deki UEFA Avrupa Ligi'nde Kiev maçını yönetti ve karşılaşma 1-0 Ukrayna ekibinin galibiyeti ile sonuçlandı.

    Kara Kartallar, 2014-15 sezonu Şampiyonlar Ligi Play Off'unda İstanbul'da Arsenal ile oynarken, hakem yine Mazic'ti ve iki takım sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Mazic, bu sezon gruptaki ilk maçta da (Benfica) düdük çaldı. Rakip Lyon da Mazic ile çıktığı 5 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Diğer 4 maçın ise ikisinde beraberlik elde etti.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:31
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