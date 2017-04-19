''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz''
Temsilcimiz Beşiktaş'ın stoperi Dusko Tosic, Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Tosic'in açıklamaları:
''Çok önemli bir maça çıkacağız. Yüzde yüzle oynamalıyız. Taraftarlarımız yanımızda olacak. Tarihi bir sonuç almak istiyoruz. Marcelo önemli bir oyuncu ama geniş bir kadromuz var. Sahaya çıkanlar ellerinden geleni yapacaklar. Lyon'un hızlı oyuncuları var ama onları durdurabiliriz. Hocamız bize yapmamız gerekenleri anlatıyor."
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:01
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 7
Yorum
ZAFER GET ORDAN SAF
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
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Yorum
Özgür Gs lıyım ama ekici ye haksızlık yapıldı fb ye gitmek istiyorsa fb bonservis parasını verir yada sezon sonuna kadar ts de oynar sonra gider
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 7
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Özgür Bir gs lı olarak turu gecmenizi canı gönülden istiyorum inşallah o kupa bir daha turkiyeye gelir
''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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