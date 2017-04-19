 ''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz'' – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz''

    ''Tarihi bir sonuç almak istiyoruz''

    Temsilcimiz Beşiktaş'ın stoperi , Avrupa Ligi'ndeki Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    İşte Tosic'in açıklamaları:

    ''Çok önemli bir maça çıkacağız. Yüzde yüzle oynamalıyız. Taraftarlarımız yanımızda olacak. Tarihi bir sonuç almak istiyoruz. Marcelo önemli bir oyuncu ama geniş bir kadromuz var. Sahaya çıkanlar ellerinden geleni yapacaklar. Lyon'un hızlı oyuncuları var ama onları durdurabiliriz. Hocamız bize yapmamız gerekenleri anlatıyor."

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:01
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