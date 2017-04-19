Portekizli ve Brezilyalı iki yıldızın yarın akşam oynaması riskli.
Kartal'da Trabzonspor maçında sakatlanan ve geçen haftadan beri tedavisi süren Quaresma ile önceki dünkü idmanda adalesinde ağrı hisseden ve çalışmayı yarıda bırakan Adriano'nun Lyon karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
Sakatlığı nedeniyle 1 haftadır kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından tedavi altına alınan Quaresma'nın saha antrenmanlarına başlamasına rağmen, yüzde 100 hazır duruma gelemediği öğrenildi. Kritik maçta oynamak isteyen Portekizli yıldız için son kararı teknik patron Güneş verecek. Sol adalesinde ağrı hisseden Adriano'nun Lyon maçında oynama ihtimalinin yüzde 70 olduğu belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle 1 haftadır kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından tedavi altına alınan Quaresma'nın saha antrenmanlarına başlamasına rağmen, yüzde 100 hazır duruma gelemediği öğrenildi. Kritik maçta oynamak isteyen Portekizli yıldız için son kararı teknik patron Güneş verecek. Sol adalesinde ağrı hisseden Adriano'nun Lyon maçında oynama ihtimalinin yüzde 70 olduğu belirtildi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Quaresma ve Adriano'nun oynaması riskli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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