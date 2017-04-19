 Quaresma ve Adriano'nun oynaması riskli – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ve 'nun oynaması riskli

    Quaresma ve Adriano'nun oynaması riskli

    Portekizli ve Brezilyalı iki yıldızın yarın akşam oynaması riskli.

    Kartal'da Trabzonspor maçında sakatlanan ve geçen haftadan beri tedavisi süren Quaresma ile önceki dünkü idmanda adalesinde ağrı hisseden ve çalışmayı yarıda bırakan Adriano'nun Lyon karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

    Sakatlığı nedeniyle 1 haftadır kulüp doktoru Sarper Çetinkaya tarafından tedavi altına alınan 'nın saha antrenmanlarına başlamasına rağmen, yüzde 100 hazır duruma gelemediği öğrenildi. Kritik maçta oynamak isteyen Portekizli yıldız için son kararı teknik patron Güneş verecek. Sol adalesinde ağrı hisseden Adriano'nun Lyon maçında oynama ihtimalinin yüzde 70 olduğu belirtildi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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