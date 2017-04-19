Olympique Lyon kafilesi İstanbul'da
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Olympique Lyon ekibi İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Fransa temsilcisi, yoğun güvenlik önlemi altında kendisine tahsis edilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.
Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.05'te başlayacak.
İşte Olympique Lyon'un Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelen kafilesinde yer alan isimler:
Mocio, Jallet, Lopes, Diakhaby, Gorgelin, Morel, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Ferri, Rybus, Cornet, Aouar Darder, Tolisso, Valbuena, Gonalons, Ghezzal, Tousart, Lacazette, Fekir, Gaspar, Mateta.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:07
- Oğuzhan’ı bana getir
Toplam 11
Yorum
rapçı SİZİ GÖREMEDİĞİNİZİ SEVİLLA A.MADRİD İNTER ROMA LAZİO VB KLÜBLER GÖRÜYO ? DEMEK ADAMLAR BİŞEYDEN ANLAMIYOLAR YAZIK OnLARA ;) ;) ;) ;) ;)
- Lyon taraftarı maça gelmeyecek
Toplam 1
Yorum
biri ne zaman satışa çıkacak
- Mehmet Ekici için flaş açıklama
Toplam 3
Yorum
:D Siz futbolcunun arkadasından iş çevirip kafanıza göre biz ne dersek yapar zaten derseniz olacağı bu :D tek suclu beceriksiz ts yöntimi
Olympique Lyon kafilesi İstanbul'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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