 Olympique Lyon kafilesi İstanbul'da – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Olympique Lyon kafilesi İstanbul'da

    Olympique Lyon kafilesi İstanbul'da

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın karşılaşacağı Fransa'nın Olympique Lyon ekibi İstanbul'a geldi.

    Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Fransa temsilcisi, yoğun güvenlik önlemi altında kendisine tahsis edilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

    Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında Vodafone Arena'da oynanacak karşılaşma saat 22.05'te başlayacak.

    İşte Olympique Lyon'un Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelen kafilesinde yer alan isimler:

    Mocio, Jallet, Lopes, Diakhaby, Gorgelin, Morel, Yanga-Mbiwa, Nkoulou, Ferri, Rybus, Cornet, Aouar Darder, Tolisso, Valbuena, Gonalons, Ghezzal, Tousart, Lacazette, Fekir, Gaspar, Mateta.

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:07
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