Konu ile ilgili açıklama yapan Beşiktaş'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Yazıcıoğlu, "Lyon'a ceza beklerken biz de ceza aldık. Tamamen haksız ve hukuksuz bir ceza. Cuma günü itirazımızı yapacağız ve tüm hukuk yolllarına başvuracağız" dedi.

Yazıcıoğlu, "Beklediğimiz bir karar değildi. Yazılan sebepler bu cezanın gerekçesi olamaz. Biz UEFA'ya önceden başvurduk ve 'Bilet satışı bizim isteğimizle yapılmamıştır. Sorumluluk bize ait değildir' dedik. Hatta UEFA gözlemcisi de '3 bin kişilik deplasman tribünü dışındaki tüm tribünler Lyon tribünüdür ve onların sorumluluğundadır' demişti.

Olayın karşı tarafın yani Lyon bölgesinde olduğunu düşünürsek bu kararın doğru olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Panik yapmaya gerek yok. Birileri 'sahaya girin' diye anons yaptıklarını söyledi. Maskeli adamlar vardı. Bir tane güvenlik görevlisi görmedik biz.

İnsanlar sahada piknik yapar gibiydi. Organize olarak geri tribüne döndüler. Ben bunun organize olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.