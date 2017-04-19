 ''Lyon'a ceza beklerken biz de ceza aldık'' – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ''Lyon'a ceza beklerken biz de ceza aldık''

    ''Lyon'a ceza beklerken biz de ceza aldık''

    , Lyon'da oynanan ilk maçta çıkan olaylardan dolayı verilen cezaya itiraz edecek ve kararın kaldırılması için tüm hukuk yollarını kullanacak.

    Konu ile ilgili açıklama yapan 'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Yazıcıoğlu, "Lyon'a ceza beklerken biz de ceza aldık. Tamamen haksız ve hukuksuz bir ceza. Cuma günü itirazımızı yapacağız ve tüm hukuk yolllarına başvuracağız" dedi.

    Yazıcıoğlu, "Beklediğimiz bir karar değildi. Yazılan sebepler bu cezanın gerekçesi olamaz. Biz 'ya önceden başvurduk ve 'Bilet satışı bizim isteğimizle yapılmamıştır. Sorumluluk bize ait değildir' dedik. Hatta UEFA gözlemcisi de '3 bin kişilik deplasman tribünü dışındaki tüm tribünler Lyon tribünüdür ve onların sorumluluğundadır' demişti.

    Olayın karşı tarafın yani Lyon bölgesinde olduğunu düşünürsek bu kararın doğru olup olmadığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Panik yapmaya gerek yok. Birileri 'sahaya girin' diye anons yaptıklarını söyledi. Maskeli adamlar vardı. Bir tane güvenlik görevlisi görmedik biz.

    İnsanlar sahada piknik yapar gibiydi. Organize olarak geri tribüne döndüler. Ben bunun organize olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:28
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