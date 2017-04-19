Beşiktaş'ın başına geçen sezon gelen ve bu dönem içinde 17 kez Avrupa kupalarında siyah-beyazlı ekiple sahada yer alan Güneş, yarınki mücadeleyle Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak olacak.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 18. maçını Olympique Lyon ile yapacak. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında çalıştıran, 18 Avrupa kupası maçında takımı yöneten Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş ile 17 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 27 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.

Beşiktaş, Mircea Lucescu'nun görev yaptığı 2 sezonda ise 18 mücadelede rakiplerini 6 kez yendi. 4 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 8 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, Lucescu yönetiminde Avrupa kupalarında 24 gol kaydedip, 22 gol yedi.

- Milne ve Bilic ile 16 maç

Siyah-beyazlılar, Gordon Milne ve Slaven Bilic döneminde ise Avrupa kupalarında 16 karşılaşmaya çıktı.

2013-2014 ile 2014-2015 sezonlarında Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, siyah-beyazlılarla 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Beşiktaş'ı 6,5 sezon çalıştırarak kulüp tarihinde en uzun süre görev yapan Gordon Milne döneminde ise siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ile beraberlik elde etti. Beşiktaş, İngiliz teknik direktör yönetiminde 10 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

- Ertuğrul Sağlam'ı geçti

Şenol Güneş, yerli teknik adamlar arasında Beşiktaş'a en çok Avrupa kupası maçı oynatan isim konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımın başına 2007-2008 sezonunda gelen ve bir sonraki sezonun bir bölümünde görev yapabilen Ertuğrul Sağlam, 14 kez Avrupa kupası heyecanı yaşayarak yerli teknik adamlar içinde rekoru elinde bulundururken, Güneş, Sağlam'ı geçti. Beşiktaş, Ertuğrul Sağlam döneminde 8 galibiyet, bir beraberlik alıp, 5 maçı yenilgiyle tamamladı.

- Tarihi başarıyla rekorunu geliştirme şansına sahip

Olympique Lyon karşısında Beşiktaş'ı yarı finale çıkararak kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmeyi hedefleyen Şenol Güneş, bunu başardığı takdirde rekoru da eline geçirme şansını yakalayacak.

Siyah-beyazlı takım, rakibini eleyip yarı finale çıktığı takdirde Güneş, rekoru 20 maça taşıma fırsatı bulacak. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselmesi halinde Şenol Güneş, rekoru daha da geliştirebilecek.

Beşiktaş, yarın rakibine elendiği takdirde Şenol Güneş, gelecek sezon takımın başında kalıp rekoru kırmaya çalışacak.