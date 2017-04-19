İşte taraftar işte zafer

Lyon karşılaşmasında tribünleri tıka basa dolduracak taraftarlar 90 dakika boyunca hiç durmaksızın takımlarını destekleyecek. Taraftarın taktiği belli: Benfica karşısında ilk yarı biz uyuduk, takım uyudu... İkinci yarı biz coştuk, takım uçtu. Lyon maçını da biz kazandıracağız.

Beşiktaş camiası dört gözle Lyon maçını bekliyor. Geçen hafta deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında öne geçmesine rağmen talihsiz bir mağlubiyet alan siyah-beyazlı temsilcimiz, yarın akşamki rövanşta tur için gerekli skoru almak için tüm imkanlarını seferber edecek. Bu konuda her zaman olduğu gibi Beşiktaş taraftarına yine büyük iş düşecek. Lyon'daki ilk maçta takımlarını sonuna kadar destekleyen siyah-beyazlıların, Vodafone Arena'da tarihi bir zaferin mimarlarından biri olması bekleniyor.



BİLETLER İLK GüN TÜKENDİ

Karşılaşmanın biletleri çıkar çıkmaz tükenir iken, taraftar grupları ise tek bir saniye bile susulmaması için hemen harekete geçti. Herkesin dilindeki maç ise Benfica karşılaşması oldu... Hem sosyal medyadan, hem taraftar forumlarından, hem de maç öncesi yapılan toplantılarda taraftar gruplarının liderleri "Benfica maçının ilk yarısında biz uyuduk. Takım da uyudu. İkinci yarıda biz uyandık. Takım da uyandı. Bu maçı biz kazandıracağız. Kimse yanındakinin bir saniye bile susmasına izin vermesin" diyerek çalışma yaptığı belirtildi.



LYON'DAN TARAFTAR OYUNU

İlk maçta çıkan olaylardan Beşiktaş'ı sorumlu tutup "İstanbul'daki maç seyircisiz oynansın" diyen Lyon, yine çirkefliğin dibine vurdu! Daha önce 'Can güvenliğimiz yok' diye İstanbul'a taraftar getirmeyeceğini açıklayan Lyon, son anda çark ederek yarınki maçı deplasman tribününde 5 taraftarının izleyeceğini bildirdi. Önceki açıklamaya istinaden 2 bin kişilik deplasman ve 200 kişilik VIP bileti satan Beşiktaş ise Lyon ile iletişime geçip, "5 taraftar için tribün boşaltmayalım. Onları locada ağırlayalım" teklifini iletti.



TALEPLERİ YANITSIZ BIRAKTILAR

Ancak ukala ve provokatör Fransızlar, bu çağrıyı yanıtsız bıraktı. 5 kişi için tribünün 2 bin kişilik bölümünü boş bırakmaya çalışan Lyon'un bu tavrı üzerine Beşiktaş, UEFA ile iletişime geçti. Yaşanan gelişmeleri ve ortaya çıkan mağduriyeti ileten siyah-beyazlı kulüp, "Lyon provokatif bir amaç içerisinde. Bizim taraftarımızı tahrik etmeye çalışıyorlar" diye şikayette bulundu. Beşiktaş yönetimi, İstanbul'a gelecek 5 kişilik Lyon taraftar grubunu locaya alarak 'garp kurnazı' Fransızların çabasını boşa çıkarmaya çalışıyor.