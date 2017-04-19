 Gomez’den yeşil ışık – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Gomez’den yeşil ışık

    Gomez’den yeşil ışık

    Alman golcü, “İstanbul’a gitme kararını her zaman verirdim. Kalıp kalmayacağım sezon sonunda belli olacak” dedi

    Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a giden , siyahbeyazlıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Kicker dergisine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kariyerinde aldığı kararları inanarak verdiğini ve hiç pişman olmadığını belirterek, "Floransa ve İstanbul'a gitme kararlarını her zaman verirdim.

    Floransa düşündüğümden farklı geçse de" ifadelerini kullandı. Wolfsburg'daki geleceğiyle ilgili de görüş bildiren 31 yaşındaki Alman golcü "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette bu sezonun nasıl biteceğine bağlı. Her şey sezon sonunda belli olacak. Ancak bir daha ülke dışına gidip gitmeyeceğim konusunda kafa yormuyorum" diyerek Türkiye'ye dönebileceğinin sinyalini verdi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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