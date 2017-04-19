Gomez’den yeşil ışık
Alman golcü, “İstanbul’a gitme kararını her zaman verirdim. Kalıp kalmayacağım sezon sonunda belli olacak” dedi
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a giden Mario Gomez, siyahbeyazlıları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Kicker dergisine yaptığı açıklamada, şimdiye kadar kariyerinde aldığı kararları inanarak verdiğini ve hiç pişman olmadığını belirterek, "Floransa ve İstanbul'a gitme kararlarını her zaman verirdim.
Floransa düşündüğümden farklı geçse de" ifadelerini kullandı. Wolfsburg'daki geleceğiyle ilgili de görüş bildiren 31 yaşındaki Alman golcü "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette bu sezonun nasıl biteceğine bağlı. Her şey sezon sonunda belli olacak. Ancak bir daha ülke dışına gidip gitmeyeceğim konusunda kafa yormuyorum" diyerek Türkiye'ye dönebileceğinin sinyalini verdi.
Floransa düşündüğümden farklı geçse de" ifadelerini kullandı. Wolfsburg'daki geleceğiyle ilgili de görüş bildiren 31 yaşındaki Alman golcü "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Elbette bu sezonun nasıl biteceğine bağlı. Her şey sezon sonunda belli olacak. Ancak bir daha ülke dışına gidip gitmeyeceğim konusunda kafa yormuyorum" diyerek Türkiye'ye dönebileceğinin sinyalini verdi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Gomez’den yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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