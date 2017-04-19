Fener derbisi 7 Mayıs'ta
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu. 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
Fener derbisi 7 Mayıs'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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