 Fener derbisi 7 Mayıs'ta – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Fener derbisi 7 Mayıs'ta

    Fener derbisi 7 Mayıs'ta

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu. 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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