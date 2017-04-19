Fener derbisi 7 Mayıs'ta

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 29-33. haftaları arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Bu açıklama sonucunda ligin 30. haftasında oynanacak olan derbinin tarihi de belli oldu. 7 Mayıs Pazar günü Vodafone Arena'da oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.