 Caner Erkin sürprizi – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    sürprizi

    Caner Erkin sürprizi

    Sahalara beklenenden erken dönen , Lyon maçı öncesi Şenol Güneş'ten forma bekliyor.

    Oynayabilecek duruma gelen Caner'in Perşembe günü ilk 11'de olma ihtimali bulunuyor. Adriano'nun durumundaki belirsizlik deneyimli teknik adamı endişelendirirken, 'in hazır durumda olması ise teknik heyeti sevindiriyor. Kart cezası nedeniyle Marcelo'dan da yararlanamayacak olan Güneş, Caner'i ilk 11'e alabilecek.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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