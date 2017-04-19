Caner Erkin sürprizi
Sahalara beklenenden erken dönen Caner Erkin, Lyon maçı öncesi Şenol Güneş'ten forma bekliyor.
Oynayabilecek duruma gelen Caner'in Perşembe günü ilk 11'de olma ihtimali bulunuyor. Adriano'nun durumundaki belirsizlik deneyimli teknik adamı endişelendirirken, Caner Erkin'in hazır durumda olması ise teknik heyeti sevindiriyor. Kart cezası nedeniyle Marcelo'dan da yararlanamayacak olan Güneş, Caner'i ilk 11'e alabilecek.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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