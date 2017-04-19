İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:



''Oyuncularım en iyisini yapacaklar. Sonuç ne olursa olsun onlarla gurur duyacağım. Kazanırsak seviniriz. UEFA, Lyon adına 1 gol şimdiden atmıştır. Ama biz yarın o golü de çıkartmak için uğraşacağız. Taraftarları stada biz almadık ev sahibi Lyon aldı. Paralarını alıyorsun, olay çıkınca faturayı bize kesiyorsun. Verilen karara karşı boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız. Cezanın veriliş zamanı tartışmaya açıktır. Futbola bir ceza verilmiştir. Güvenliği sağlaması gereken taraf görevini yapmadı. Bugün aslında bir ceza verilmedi. Bugün maça psikolojik baskı yapılmıştır.''