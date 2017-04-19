Beşiktaş nasıl tur atlar?
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş maçında yarın Lyon'u ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, 1-0 ve 2 farklı her türlü galibiyette yarı final vizesini cebine koyacak.
Lyon ile Fransa'da oynanan karşılaşmayı 2-1 kaybeden Beşiktaş, yarın saat 22.05'te rakibini sahasında ağırlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkmak için taraftarı önünde boy gösterecek olan siyah-beyazlılara 1-0'lık galibiyet yetiyor. Deplasmanda attığı golün avantajıyla 1-0 ya da daha farklı galibiyetlerle turu geçebilecek olan Beşiktaş, 2-1 kazandığı takdirde ise uzatma dakikalarında tur kovalayacak.
Tek farklı galibiyetler Lyon'a yarıyor
1-0'lık skor Beşiktaş'a turu getirirken, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde de yarı finale adını yazdıracak olan taraf Lyon olacak.
Tek farklı galibiyetler Lyon'a yarıyor
1-0'lık skor Beşiktaş'a turu getirirken, 2-1'lik Beşiktaş galibiyeti ise maçın uzamasına sebep oluyor. Bu 2 skor dışında alınabilecek her türlü tek farklı Lyon galibiyetinde ise turu geçen taraf Fransız ekibi olacak. Karşılaşmanın beraberlikle sonuçlanması halinde de yarı finale adını yazdıracak olan taraf Lyon olacak.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rüya kadro!
Toplam 9
Yorum
Bu takıma her futbolcu gelmek ister merak etme sen Sen Trabzonspor'a gelen yıldız futbolcuların isimlerini iyi çalışmamışsın. Ayrıca Yatabare Potuk'tan daha iyi top oynadığı halde gönderildi
- 337 gün sonra kaleye geçiyor
Toplam 1
Yorum
paşa Umarım Paslanmamıştır Türkiye kupasında yediği saçmasapan golü hatırlayınca korkmamak mümkün değil inşallah hata yapmaz
- Arda Turan için yeni iddia
Toplam 1
Yorum
YUSUF BU ARDA BU PARAYI ETMEZ.....
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