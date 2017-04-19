 Aulas’a sert eleştiri! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    ’a sert eleştiri!

    Aulas’a sert eleştiri!
    RMC Sport'tan Daniel Riolo, Lyon'un başkanı ve kaleci Anthony Lopes'in prokovasyon yapmayı kesmeleri gerektiğini söyledi. Riolo "Kaleci Lopes artık rakip tribünleri provoke etmeye son vermeli. Başkan Aulas da açıklamalarıyla Lyon'u Fransa'nın en nefret edilen kulübü yaptı. Aptalca sözleriyle ortamı geriyor. Buna artık bir son vermeli" diyerek Auras'ı eleştirdi.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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