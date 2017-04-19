Aulas’a sert eleştiri!
RMC Sport'tan Daniel Riolo, Lyon'un başkanı Aulas ve kaleci Anthony Lopes'in prokovasyon yapmayı kesmeleri gerektiğini söyledi. Riolo "Kaleci Lopes artık rakip tribünleri provoke etmeye son vermeli. Başkan Aulas da açıklamalarıyla Lyon'u Fransa'nın en nefret edilen kulübü yaptı. Aptalca sözleriyle ortamı geriyor. Buna artık bir son vermeli" diyerek Auras'ı eleştirdi.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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