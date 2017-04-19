Arjantinli savunmacıdan Lyon'a kötü haber
Beşiktaş-Olympique Lyon maçı öncesinde Fransızlar kadroyu açıkladı.
Lyon'un kadrosunda ilk maçta oynayan Emanuel Mammana yer almadı. Cezalı Rafael ve UEFA listesinde bulunmayan Depay ile birlikte, ilk karşılaşmada oynayan stoper Mammana bu kez yok. Hafif sakatlığı bulunan Valbuena ise kadroda kendine yer buldu.
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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