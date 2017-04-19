 Arjantinli savunmacıdan Lyon'a kötü haber – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Arjantinli savunmacıdan Lyon'a kötü haber

    Arjantinli savunmacıdan Lyon'a kötü haber

    Beşiktaş-Olympique Lyon maçı öncesinde Fransızlar kadroyu açıkladı.

    Lyon'un kadrosunda ilk maçta oynayan Emanuel Mammana yer almadı. Cezalı Rafael ve UEFA listesinde bulunmayan Depay ile birlikte, ilk karşılaşmada oynayan stoper Mammana bu kez yok. Hafif sakatlığı bulunan Valbuena ise kadroda kendine yer buldu.
    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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