Arjantinli savunmacıdan Lyon'a kötü haber

Beşiktaş-Olympique Lyon maçı öncesinde Fransızlar kadroyu açıkladı.

Lyon'un kadrosunda ilk maçta oynayan Emanuel Mammana yer almadı. Cezalı Rafael ve UEFA listesinde bulunmayan Depay ile birlikte, ilk karşılaşmada oynayan stoper Mammana bu kez yok. Hafif sakatlığı bulunan Valbuena ise kadroda kendine yer buldu.