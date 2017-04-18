 Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı

    Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı

    Kartal, Lyon maçının hazırlıklarını sürdürürken ve ’nun sakatlıkları teknik heyeti korkuttu.

    UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Lyon'u konuk edecek Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına tekrar başladı. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından önce 4 grup halinde mini kale, ardından da tam saha maç oynadı. Futbolcuların idman sırasında oldukça neşeli ve istekli gözükmeleri dikkati çekti. Rhodolfo ve Adriano idmanın sonlarına doğru çalışmayı yarıda bıraktı. Mini kale maçın ardından bir süre sağlık heyetiyle görüşen iki oyuncu, daha sonra tesislere girdi. Sahadan oldukça üzgün ayrılan Adriano, sol arka adalesini tutarken, 'nun da sol ayağının hafif aksadığı görüldü.

    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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