Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı
Kartal, Lyon maçının hazırlıklarını sürdürürken Rhodolfo ve Adriano’nun sakatlıkları teknik heyeti korkuttu.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında perşembe günü Lyon'u konuk edecek Beşiktaş, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına tekrar başladı. Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, kondisyon ve pas çalışmalarının ardından önce 4 grup halinde mini kale, ardından da tam saha maç oynadı. Futbolcuların idman sırasında oldukça neşeli ve istekli gözükmeleri dikkati çekti. Rhodolfo ve Adriano idmanın sonlarına doğru çalışmayı yarıda bıraktı. Mini kale maçın ardından bir süre sağlık heyetiyle görüşen iki oyuncu, daha sonra tesislere girdi. Sahadan oldukça üzgün ayrılan Adriano, sol arka adalesini tutarken, Rhodolfo'nun da sol ayağının hafif aksadığı görüldü.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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