''Takım ruhuyla kazanırız''
Teknik direktör Şenol Güneş, UEFA’da turu geçmelerinin reçetesini açıkladı: “Takım olarak ortaya koyacağımız mücadele ruhumuz bizi zafere götürür”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Lyon rövanş maçında turu geçebilmenin reçetesini belirledi. Fransa'da ortaya koyduğu iyi futbola rağmen istediği sonucu alamayan ve tur şansını İstanbul'a bırakan Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, psikolojik ve taktik olmak üzere iki aşamalı bir program uyguluyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda ilk maçta yaşananların artık kafalardan çıkartılmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, sadece Vodafone Arena'daki karşılaşmaya odaklanılmasını istedi.
SKORU DÜŞÜNMEYİN
Taraftarları önünde hiç bir baskı altında olmadan sadece futbollarını sahaya yansıtmaları konusunda oyuncularını tek tek uyaran Güneş, "Heyecanlanmayın ve hiç bir şekilde skor düşünmeyin. Sahaya çıkıp gerçek oynamanız gereken futbolu yansıtın" ifadelerini kullandı. Takım olarak ortaya konacak bir mücadele ruhunun ferdi hataları da ortadan kaldıracağını oyuncularına anlatan teknik direktör Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Sizler sahada bir bütün olarak hareket ettiğinizde kimse yalnız kalmayacak. Sahadaki per futbolcu, arkadaşından da güç alarak bütün performansını ortaya koyacaktır"
SKORU DÜŞÜNMEYİN
Taraftarları önünde hiç bir baskı altında olmadan sadece futbollarını sahaya yansıtmaları konusunda oyuncularını tek tek uyaran Güneş, "Heyecanlanmayın ve hiç bir şekilde skor düşünmeyin. Sahaya çıkıp gerçek oynamanız gereken futbolu yansıtın" ifadelerini kullandı. Takım olarak ortaya konacak bir mücadele ruhunun ferdi hataları da ortadan kaldıracağını oyuncularına anlatan teknik direktör Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Sizler sahada bir bütün olarak hareket ettiğinizde kimse yalnız kalmayacak. Sahadaki per futbolcu, arkadaşından da güç alarak bütün performansını ortaya koyacaktır"
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
''Takım ruhuyla kazanırız'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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