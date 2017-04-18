Suçlu sensin!
Fransa’da olay çıkaran taraftarlarla kafa kafaya veren Lyon Başkanı, “Bizim stadımızdaki maça 20 bin Türk geldi. Aralarında Almanya’dan gelen 200 anarşist vardı ve olayları onlar çıkardı” diyerek yine ortamı gerdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçta sorumlusu olduğu stadın güvenliğini sağlayamayan ve "İstanbul'daki rövanş seyircisiz oynansın" diyen Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas garip açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Fransa Ligi'nde yarıda kalan olaylı Bastia karşılaşmasının ardından L'Equipe gazetesine röportaj veren Lyon Başkanı, "Perşembe akşamı stadımıza 20 bin Türk geldi, aralarında Almanya'dan gelen 200 anarşist vardı,bütün olayları onlar çıkardı" dedi. Aulas, polisle çatışan bu grubun, Lyon taraftarının üzerine meşaleler attığını ve kendi taraftarının can güvenliğini tehlikeye attığını savundu.
'SUÇLU FRANSIZ POLİSİ'
Gazetenin, "Olaylara karışan ve Beşiktaş taraftarına saldıran Lyonlular da vardı" hatırlatması üzerine Aulas, "Onları Lyon taraftarı kabul etmiyorum. Bizim gerçek taraftarımız bunları yapmaz" diyerek bir kez daha "Yok artık" dedirtti. Aulas, röportajda "Beşiktaş maçında yaşananlardan biz sorumluyuz" derken suçu bu kez de Fransa polisine attı. Yasaların stadyum güvenliği için kulüp yönetimine kısıtlamalar getirdiğini ifade eden Lyon Başkanı, "Bastia'da oyuncularım maç başlamadan önce dayak yedi. Buna rağmen maç başladı" sözleriyle de Fransız Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.
PSİKOLOJİLERİ DİBE VURDU!
Fransa Ligi'nde Bastia deplasmanında rakip taraftarlar tarafından darp edilen Lyonlu futbolcular, Vodafone Arena'daki rövanş öncesinde psikolojik olarak dibe vurdular. Lyon Başkanı Aulas, "Beşiktaş maçında stadyumdaki aileleri için endişelendiler. Bastia deplasmanında canlarını zor kurtardılar" derken L'Equipe, Aulas'ın "Çok korktular" sözünü manşete taşıdı. Fransız kulübünün başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Aralarında futbol oynamak istemeyenler var, İstanbul'a gitmeden önce hepsinin ciddi bir terapiye ihtiyacı var. Bunun için elimden geleni yapacağım."
3 YÖNETİCİ VE TAKIM GELECEK
Lyon Başkanı Aulas taraftarın yoğun isteğine rağmen İstanbul'a küçük bir kafile ile gideceklerini söyledi. Aulas "Değil taraftar VIP üyelerimiz dahi bizimle gelmeyecek. Ben ve 3 yönetici haricinde teknik heyet ile futbolcular İstanbul'a gideceğiz. Orada 50 bin Türk taraftara karşı bu kadar kişi olacağız" dedi.
TÜRKİYE'DE MAÇ OYNAMAK NEYMİŞ GÖRECEKSİNİZ!
Bastia taraftarı kendilerini maç öncesi provoke eden Lyon Başkanı Aulas ve kalecisi Lopes'e sert çıktı. Bastialıların "Aulas ortaya çık, saklanma. Türkiye'de maç oynamak nasılmış göreceksin" diye bağırması dikkat çekti.
BASTİA LYON'A DAVA AÇTI
Taraftarın sahaya girmesiyle yarıda kalan Bastia- Lyon maçının ardından Jean-Michel Aulas "Olayları Bastia güvenlik müdürü Anthony Agostini çıkardı" demişti. Ancak görüntülerde Lyon kalecisi Lopes'in kendisine konuşarak gelen Agostini'yi ittirdiği ve olayların bu hareketten sonra alevlendiği ortaya çıktı. Bastia, kendi güvenlik müdürlerini suçlayan Aulas'ı bölge savcılığına şikayet etti.
SUÇLU SENSİN MİCHEL AULAS!
Jean-Michel Aulas nerede olay orada... Maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamaları hep provokatif bulunan Aulas, Fransa'da en sevilmeyen başkan. Metz ve Beşiktaş maçlarının ardından hafta sonu Bastia karşılaşmasında da büyük olaylar yaşandı. Bastia taraftarı sahaya girerek Lyon'lu oyuncularla kavga etti. Ancak tüm bunların sorumlusu olarak Lyon'un başkanı Aulas gösteriliyor. Bunu biz değil, Fransızlar söylüyor.
'BEDAVACI AULAS'
Fransız taraftarlar, Lyon Başkanı Jean- Michel Aulas'ın genelde maçlar öncesinde yaptığı açıklamaların gerginliğe sebep olduğunu bu sebeple Lyon maçlarında sorun yaşandığını belirtiyor. Aulas'ın son olarak Bastia deplasmanında mağdur rolünü oynamasına Fransızlar da öfke kustu. İşte bazı tepkiler...
-Bedavacı Aulas. Her zamanki gibi yine oynamadan 3 puan peşinde.
-Aulas futbolu zehirleyen adam.
-Lyon'un bir maçtan umudu yoksa Aulas'ı sürekli ağlarken görebilirsiniz.
-Lyon'un yıllarca nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Tabii ki Jean-Michel Aulas'ın masa başı oyunlarıyla.
CEZA AÇIKLANIYOR
UEFA, Lyon'daki karşılaşma sonrası iki kulüp hakkında da inceleme başlatmıştı. 45 dakika geç başlayan Lyon-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili kararla ilgili açıklamanın bugün UEFA'nın resmi sitesinden yapacağı öğrenildi. Beşiktaş cephesi para cezası dışında bir yaptırım beklemiyor.
Cezalar bu maçı etkilemeyecek
UEFA'nın disiplin kuruluna sevk ettiği Lyon ve Beşiktaş'a gelecek olası cezalar için süreç şöyle işliyor:
-UEFA, iki kulüpten de bugün İsviçre saatiyle 12.00'ye kadar savunmalarını göndermelerini istedi.
-UEFA Disiplin Komitesi'nin bugün öğleden sonra toplanıp cezaları açıklaması bekleniyor.
-İki kulübün de olası cezalara karşı savunma hakkı bulunduğundan ve UEFA'nın merkezi Nyon'da savunmalarını sözlü yapmaları gerektiğinden, şu anda perşembe günü oynanacak rövanş maçına etki edecek bir cezanın uygulanması zor görünüyor.
BÜLENT TİMURLENK
'SUÇLU FRANSIZ POLİSİ'
Gazetenin, "Olaylara karışan ve Beşiktaş taraftarına saldıran Lyonlular da vardı" hatırlatması üzerine Aulas, "Onları Lyon taraftarı kabul etmiyorum. Bizim gerçek taraftarımız bunları yapmaz" diyerek bir kez daha "Yok artık" dedirtti. Aulas, röportajda "Beşiktaş maçında yaşananlardan biz sorumluyuz" derken suçu bu kez de Fransa polisine attı. Yasaların stadyum güvenliği için kulüp yönetimine kısıtlamalar getirdiğini ifade eden Lyon Başkanı, "Bastia'da oyuncularım maç başlamadan önce dayak yedi. Buna rağmen maç başladı" sözleriyle de Fransız Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.
PSİKOLOJİLERİ DİBE VURDU!
Fransa Ligi'nde Bastia deplasmanında rakip taraftarlar tarafından darp edilen Lyonlu futbolcular, Vodafone Arena'daki rövanş öncesinde psikolojik olarak dibe vurdular. Lyon Başkanı Aulas, "Beşiktaş maçında stadyumdaki aileleri için endişelendiler. Bastia deplasmanında canlarını zor kurtardılar" derken L'Equipe, Aulas'ın "Çok korktular" sözünü manşete taşıdı. Fransız kulübünün başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Aralarında futbol oynamak istemeyenler var, İstanbul'a gitmeden önce hepsinin ciddi bir terapiye ihtiyacı var. Bunun için elimden geleni yapacağım."
3 YÖNETİCİ VE TAKIM GELECEK
Lyon Başkanı Aulas taraftarın yoğun isteğine rağmen İstanbul'a küçük bir kafile ile gideceklerini söyledi. Aulas "Değil taraftar VIP üyelerimiz dahi bizimle gelmeyecek. Ben ve 3 yönetici haricinde teknik heyet ile futbolcular İstanbul'a gideceğiz. Orada 50 bin Türk taraftara karşı bu kadar kişi olacağız" dedi.
TÜRKİYE'DE MAÇ OYNAMAK NEYMİŞ GÖRECEKSİNİZ!
Bastia taraftarı kendilerini maç öncesi provoke eden Lyon Başkanı Aulas ve kalecisi Lopes'e sert çıktı. Bastialıların "Aulas ortaya çık, saklanma. Türkiye'de maç oynamak nasılmış göreceksin" diye bağırması dikkat çekti.
BASTİA LYON'A DAVA AÇTI
Taraftarın sahaya girmesiyle yarıda kalan Bastia- Lyon maçının ardından Jean-Michel Aulas "Olayları Bastia güvenlik müdürü Anthony Agostini çıkardı" demişti. Ancak görüntülerde Lyon kalecisi Lopes'in kendisine konuşarak gelen Agostini'yi ittirdiği ve olayların bu hareketten sonra alevlendiği ortaya çıktı. Bastia, kendi güvenlik müdürlerini suçlayan Aulas'ı bölge savcılığına şikayet etti.
SUÇLU SENSİN MİCHEL AULAS!
Jean-Michel Aulas nerede olay orada... Maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamaları hep provokatif bulunan Aulas, Fransa'da en sevilmeyen başkan. Metz ve Beşiktaş maçlarının ardından hafta sonu Bastia karşılaşmasında da büyük olaylar yaşandı. Bastia taraftarı sahaya girerek Lyon'lu oyuncularla kavga etti. Ancak tüm bunların sorumlusu olarak Lyon'un başkanı Aulas gösteriliyor. Bunu biz değil, Fransızlar söylüyor.
'BEDAVACI AULAS'
Fransız taraftarlar, Lyon Başkanı Jean- Michel Aulas'ın genelde maçlar öncesinde yaptığı açıklamaların gerginliğe sebep olduğunu bu sebeple Lyon maçlarında sorun yaşandığını belirtiyor. Aulas'ın son olarak Bastia deplasmanında mağdur rolünü oynamasına Fransızlar da öfke kustu. İşte bazı tepkiler...
-Bedavacı Aulas. Her zamanki gibi yine oynamadan 3 puan peşinde.
-Aulas futbolu zehirleyen adam.
-Lyon'un bir maçtan umudu yoksa Aulas'ı sürekli ağlarken görebilirsiniz.
-Lyon'un yıllarca nasıl şampiyon olduğunu biliyoruz. Tabii ki Jean-Michel Aulas'ın masa başı oyunlarıyla.
CEZA AÇIKLANIYOR
UEFA, Lyon'daki karşılaşma sonrası iki kulüp hakkında da inceleme başlatmıştı. 45 dakika geç başlayan Lyon-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili kararla ilgili açıklamanın bugün UEFA'nın resmi sitesinden yapacağı öğrenildi. Beşiktaş cephesi para cezası dışında bir yaptırım beklemiyor.
Cezalar bu maçı etkilemeyecek
UEFA'nın disiplin kuruluna sevk ettiği Lyon ve Beşiktaş'a gelecek olası cezalar için süreç şöyle işliyor:
-UEFA, iki kulüpten de bugün İsviçre saatiyle 12.00'ye kadar savunmalarını göndermelerini istedi.
-UEFA Disiplin Komitesi'nin bugün öğleden sonra toplanıp cezaları açıklaması bekleniyor.
-İki kulübün de olası cezalara karşı savunma hakkı bulunduğundan ve UEFA'nın merkezi Nyon'da savunmalarını sözlü yapmaları gerektiğinden, şu anda perşembe günü oynanacak rövanş maçına etki edecek bir cezanın uygulanması zor görünüyor.
BÜLENT TİMURLENK
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 02:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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