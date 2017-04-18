 Quaresma takımdan ayrı çalıştı – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Quaresma takımdan ayrı çalıştı

    Quaresma takımdan ayrı çalıştı

    Siyah-beyazlı ekipte tedavisi devam eden , takımdan ayrı çalıştı.

    Salondaki özel çalışmalarının ardından sahaya gelen Portekizli futbolcu, kondisyoner eşliğinde bir süre topla idman yaptı. Q7'nin perşembe günkü Lyon maçına yetişeceği öğrenildi. Belinde ağrısı olan Ersan ise çalışmada yer almadı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, antrenmanı saha kenarından izledi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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