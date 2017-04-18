Marcelo yerine Necip
UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Lyon'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Brezilyalı stoper Marcelo'nun eksikliği teknik heyeti düşündürüyor. Savunma hattını değiştirmek zorunda kalan Şenol Güneş'in tercihinin Necip Uysal'dan yana olacağı öğrenildi. Fransa'da oynanan maçta yaptığı hatalar yüzünden Mitrovic'in yerine tecrübesi daha yüksek olan Necip'in ilk 11'de oynaması bekleniyor.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Marcelo yerine Necip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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