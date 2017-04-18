 Marcelo yerine Necip – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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HEPSİ
    18 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    yerine Necip

    Marcelo yerine Necip
    UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Lyon'u konuk edecek 'ta, Brezilyalı stoper 'nun eksikliği teknik heyeti düşündürüyor. Savunma hattını değiştirmek zorunda kalan Şenol Güneş'in tercihinin 'dan yana olacağı öğrenildi. Fransa'da oynanan maçta yaptığı hatalar yüzünden Mitrovic'in yerine tecrübesi daha yüksek olan Necip'in ilk 11'de oynaması bekleniyor.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:50
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