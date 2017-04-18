Lyon'un Beşiktaş maçı kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak Fransız ekibi Olympique Lyon'un maç kafilesi belli oldu.
Kart cezalısı Brezilyalı Rafael da Silva ve Avrupa kadrosuna alınmayan Hollandalı Memphis Depay'ın dahil edilmediği kadroda, hafif sakatlığı bulunan Fransız Mathieu Valbuena'ya yer verildi.
Fransız ekibinin Beşiktaş maçı için İstanbul'a gelecek kafilesinde yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Anthony Lopes, Mathieu Gorgelin, Lucas Mocio
Savunma: Mouctar Diakhaby, Jordy Gaspar, Christophe Jallet, Jeremy Morel, Nicolas Nkoulou, Maciej Rybus, Mapou Yanga-Mbiwa
Orta saha: Houssem Aouar, Sergi Darder, Jordan Ferri, Maxime Gonalons, Corentin Tolisso, Lucas Tousart
Forvet: Maxwel Cornet, Nabil Fekir, Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette, Jean-Philippe Mateta, Mathieu Valbuena
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 17:40
- Mario Gomez'den Beşiktaş sözleri
Toplam 1
Yorum
bjkli şu adamın satışından gelecek 3.5 milyon € yu alın bu defter kapansın geçen seneki sezon kadar yararlı olmayacak gerek yok
- Smolov Fener'de!
Toplam 26
Yorum
Ufuk 12 M'ye kimler alınır kimler. 27 Yaşında adama üstelik iş ypacağı belli değil, bu çok para
- Yine yeneceğiz
Toplam 4
Yorum
orhan bu fenerden bi cacık olmaz.arenaya çıkınca elleri ayakları titriyor.volkan ne yapacak bakalım nereye saklanacak.
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