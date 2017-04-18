 Lyon biletleri tükendi! – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Lyon biletleri tükendi!

    Lyon biletleri tükendi!
    'ta dün saat 14.00 itibarıyla satışa çıkan Lyon maçı biletleri çok kısa süre içerisinde tükendi. 140 TL ile 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletleri satın almak için siyah-beyazlı taraftarlar bir anda yüklenince, bilet satışı yapan site kısa bir süreliğine de olsa kilitlendi. Perşembe günü oynanacak maç için satışa çıkan biletlerin tamamının satıldığı ifade edildi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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