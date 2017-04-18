Lyon biletleri tükendi!
Beşiktaş'ta dün saat 14.00 itibarıyla satışa çıkan Lyon maçı biletleri çok kısa süre içerisinde tükendi. 140 TL ile 900 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletleri satın almak için siyah-beyazlı taraftarlar bir anda yüklenince, bilet satışı yapan site kısa bir süreliğine de olsa kilitlendi. Perşembe günü oynanacak maç için satışa çıkan biletlerin tamamının satıldığı ifade edildi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Lyon biletleri tükendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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