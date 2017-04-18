 Kiev sıkıntısı – Fotomaç – 18 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kiev sıkıntısı

    Kiev sıkıntısı
    bu sezon Avrupa Kupaları'nda iç sahada oynadığı hiçbir maçta sıkıntı yaşamadı. Sadece deplasmanında meşale yakılması ve tribündeki olaylar nedeniyle Kartal'a ceza geldi. , siyah-beyazlılara 60 bin euro ceza kesmişti. Katlanmış para cezası geleceği tahmin ediliyor.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kiev sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.