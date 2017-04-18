 Kartal Yuvası'nda rekor sesleri – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Kartal Yuvası'nda rekor sesleri

    Kartal Yuvası'nda rekor sesleri

    Lyon maçı öncesi formalarda yapılan yüzde 20'lik indirim kendisini gösterdi. Kartal Yuvası'na akın eden taraftarlar, formalara büyük ilgi gösteriyor. Siyah-beyazlılar satış rekoruna hazırlanıyor.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıkladığı yüzde 20 indirim etkisini hissettirdi. 155 TL'lik formaların 124 TL'ye düşmesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar, Kartal Yuvası Mağazaları'na akın etti. Perşembe gününe kadar devam edecek olan kampanyada satış rekorunun çıkması bekleniyor. Ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarlarını mutlu eden Beşiktaş, forma satışında da zirveye yürüyor.

    Bordo formaya büyük ilgi
    Beşiktaş'ın deplasmanda oynanan Lyon maçında giydiği bordo forma sosyal medyada eleştirilmiş ve bunun üzerine de Başkan Fikret Orman, üzerinde Beşiktaş ambleminin olduğu her formanın kendileri için kutsal olduğunu söylemişti. Orman, forma alan taraftarların yüzde 30'unun bordo forma aldığını da sözlerine eklemişti. Orman'ın açıklamasının ardından bordo forma satışlarında da artış oldu.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
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