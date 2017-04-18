 İddaa’da favori Beşiktaş – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    İddaa’da favori

    İddaa’da favori Beşiktaş
    , UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında perşembe günü Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın İddaa oranları belli oldu. Siyah beyazlılar, 2.15 oran ile galibiyete daha yakın takım olarak gösterildi. İşte İddaa oranları: Beşiktaş (2.15), Beraberlik (3.10), Lyon (2.40).
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:48
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