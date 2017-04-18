İddaa’da favori Beşiktaş
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında perşembe günü Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın İddaa oranları belli oldu. Siyah beyazlılar, 2.15 oran ile galibiyete daha yakın takım olarak gösterildi. İşte İddaa oranları: Beşiktaş (2.15), Beraberlik (3.10), Lyon (2.40).
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
İddaa’da favori Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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