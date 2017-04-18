''Gelmesinler!''
"Onların gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz, provokasyon için geleceklerse gelmesinler. Türk takımlarını temsil ediyoruz, alacağımız puanlarla da ülkemize önemli katkı sağlamak istiyoruz. İçimden geçen skoru söylemek istemiyorum. Bize turu geçirecek bir sonuçla ayrılalım, yeterli!.."
Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, perşembe günü oynanacak Lyon maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Radyospor'dan Özgür Sancar'ın konuğu olan Çebi, "Fransızlar, provokasyon için geleceklerse gelmesinler" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Onların gelip gelmeyeceği şimdilik belirsiz. Provakasyon için geleceklerse gelmesinler ama centilmence maç izlemek için geleceklerse gelsinler. UEFA yetkilileriyle normal toplantılarımızı yapacağız, güvenlik vs.. konularda, rutin dışı bir durum yok. Şu andaki durum bundan ibaret."
SADECE DESTEK OLALIM
Kombine sayısının fazla olmasının Beşiktaş taraftarının takıma nasıl sahip çıktığını gösterdiğini ifade eden Çebi, "Keşke bütün taraftarlarımız kombine alsalardı, bilet bulma konusunda sorun yaşamasalardı. Biz Lyon'un ve taraftarların ne yaptığı ile ilgilenmiyoruz, son lig maçlarında yaşadıkları gösteriyor ki onlarda sorun var. Bizim taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bu maçta da aklıselim olmalı. Bütün Türk takımlarını biz temsil ediyoruz, alacağımız puanlarla ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Sadece takımlarına destek olsunlar" dedi.
HER MAÇI KAZANACAKSIN
İçinden geçen skoru söylemek istemediğini ifade eden Ahmet Çebi şöyle devam etti: "Bize turu geçirecek bir sonuç olsun yeter. Lyon, çıktığında herkes söyledi biz de söyledik, zor takımız. Burada hatalarımızdan ders çıkararak kazanacağız, çocuklarımız çok hırslılar ilk maçı talihsiz bir şekilde kaybettiğimizi düşünüyorlar. Lig de avantajlı olduğumuzu düşünmüyorum. Çıkacaksın bütün maçlarını kazanacaksın şampiyon olacaksın. Quaresma'nın oynayacak durumda olduğunu söyleyebiliriz ama son kararı Şenol Güneş verecek."
SADECE DESTEK OLALIM
Kombine sayısının fazla olmasının Beşiktaş taraftarının takıma nasıl sahip çıktığını gösterdiğini ifade eden Çebi, "Keşke bütün taraftarlarımız kombine alsalardı, bilet bulma konusunda sorun yaşamasalardı. Biz Lyon'un ve taraftarların ne yaptığı ile ilgilenmiyoruz, son lig maçlarında yaşadıkları gösteriyor ki onlarda sorun var. Bizim taraftarlarımız her zaman olduğu gibi bu maçta da aklıselim olmalı. Bütün Türk takımlarını biz temsil ediyoruz, alacağımız puanlarla ülkemize katkı sağlamak istiyoruz. Sadece takımlarına destek olsunlar" dedi.
HER MAÇI KAZANACAKSIN
İçinden geçen skoru söylemek istemediğini ifade eden Ahmet Çebi şöyle devam etti: "Bize turu geçirecek bir sonuç olsun yeter. Lyon, çıktığında herkes söyledi biz de söyledik, zor takımız. Burada hatalarımızdan ders çıkararak kazanacağız, çocuklarımız çok hırslılar ilk maçı talihsiz bir şekilde kaybettiğimizi düşünüyorlar. Lig de avantajlı olduğumuzu düşünmüyorum. Çıkacaksın bütün maçlarını kazanacaksın şampiyon olacaksın. Quaresma'nın oynayacak durumda olduğunu söyleyebiliriz ama son kararı Şenol Güneş verecek."
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
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