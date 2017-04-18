Cavs ve Spurs play-off'larda kayıpsız
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Cleveland Cavaliers, sahasında Indiana Pacers'ı 117-111 yenerek seriyi 2-0 yaptı.
Quicken Loans Arena'da oynanan mücadelede Irving, 37 sayıyla maçın en skoreri oldu. Cavaliers'ta Love 27 sayı, 11 ribaunt, James 25 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.
Pacers'ta Paul George'un 32 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
- Spurs'ü Leonard taşıdı
Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs, normal sezonu 7. sırada bitiren Memphis Grizzlies'ı 96-82 yenerek seride 2-0 üstünlük sağladı.
AT&T Center'da oynanan maçta Spurs adına 37 sayı kaydeden Kawhi Leonard, play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırdı. Ev sahibi takımda Tony Parker 15, Danny Green 12 sayı attı.
Grizzlies'ta Mike Conley'nin 24, Zach Randolph'un 18 sayısı yenilgiyi önleyemedi.
NBA play-off'larına 3 maçla devam edilecek.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 10:14
- Marcelo yerine Necip
Toplam 6
Yorum
Uzeyr İntihar edeceksek doğru karar.
- Lyon biletleri tükendi!
Toplam 1
Yorum
diyarbakır1903 Stadda olamasak da ordaki BJK taraftarı tüm TÜRKİYE adına oluşturacagı atmosferle fransızlara imkan vermeyecektir Allah'ın izniyle...
- Bony kapışması!
Toplam 3
Yorum
mnh61 ts almaz bunu yasli yahu bir isede yaramaz. gs yaslilar ordusu oraya daha cok yakisir.
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