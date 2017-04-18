Bu kaleciye dikkat!
Lyon’un file bekçisi Lopes tam baş belası. Rakip tribünlerle atışmayı seviyor.
Beşiktaş'ın Lyon ile oynayacağı maç öncesine rakip takımın Bastia karşılaşmasında çıkan olaylar damgasını vurdu. Görüntülerde Bastia taraftarının sahaya inerek Lyon kalecisi Anthony Lopes'e müdahalesi görülse de olayların neden çıktığı bir türlü anlaşılamamıştı. Ancak dün ortaya çıkan bir görüntüde 26 yaşındaki eldivenin Bastia tribünlerine dönerek ağır bir küfür ettiği açık şekilde görülüyor. Bu andan itibaren de saha karışıyor.
İLK VUKUATI DEĞİL
Lopes'in daha önce Metz karşısında da benzer davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu maç da sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kalmıştı. Kısaca özellikle kale arkalarında yer alan Beşiktaş taraftarının kaleci Lopes'in olası provokatif hareketlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Lyon'un istediği tam olarak İstanbul'daki maçın da gergin bir ortamda geçmesi.
İLK VUKUATI DEĞİL
Lopes'in daha önce Metz karşısında da benzer davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu maç da sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kalmıştı. Kısaca özellikle kale arkalarında yer alan Beşiktaş taraftarının kaleci Lopes'in olası provokatif hareketlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Lyon'un istediği tam olarak İstanbul'daki maçın da gergin bir ortamda geçmesi.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
Bu kaleciye dikkat! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.