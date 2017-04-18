 Bu kaleciye dikkat! – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Bu kaleciye dikkat!

    Bu kaleciye dikkat!

    ’un file bekçisi Lopes tam baş belası. Rakip tribünlerle atışmayı seviyor.

    Beşiktaş'ın ile oynayacağı maç öncesine rakip takımın Bastia karşılaşmasında çıkan olaylar damgasını vurdu. Görüntülerde Bastia taraftarının sahaya inerek Lyon kalecisi Anthony Lopes'e müdahalesi görülse de olayların neden çıktığı bir türlü anlaşılamamıştı. Ancak dün ortaya çıkan bir görüntüde 26 yaşındaki eldivenin Bastia tribünlerine dönerek ağır bir küfür ettiği açık şekilde görülüyor. Bu andan itibaren de saha karışıyor.

    İLK VUKUATI DEĞİL
    Lopes'in daha önce Metz karşısında da benzer davranışlarda bulunduğu ortaya çıktı. Bu maç da sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle yarıda kalmıştı. Kısaca özellikle kale arkalarında yer alan Beşiktaş taraftarının kaleci Lopes'in olası provokatif hareketlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Lyon'un istediği tam olarak İstanbul'daki maçın da gergin bir ortamda geçmesi.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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