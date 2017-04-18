Beşiktaş’a Sırp hakem
Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü Lyon ile oynayacağı mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mai yönetecek.
Vodafone Arena'da 22.05'te başlayacak karşılaşmada Milorad Mai'in yardımcılıklarını Milovan Risti ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nemanja Petrovic olacak.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 11:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Smolov Fener'de!
Toplam 16
Yorum
Bence Kücük Takimlarda Gol krali Oliyorlar sonra Büyük takimda Is yapamiyorlar Örnek Fernandao
- Marcelo yerine Necip
Toplam 9
Yorum
Bence Lütfen yapma Mitrovic oynasin Mitrovic cikartin Necip oyuna Girdi hemen 2 Goller yedik
- Oscar Trejo iddiası
Toplam 10
Yorum
umut istatistikleri can yakıyor)) şimdiden gözü korktu rakiplerin
Beşiktaş’a Sırp hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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