 Beşiktaş’a Sırp hakem – Fotomaç – 18 Nisan 2017
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    18 Nisan 2017, Salı
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    Beşiktaş’a Sırp hakem

    Beşiktaş’a Sırp hakem

    Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanşında 20 Nisan Perşembe günü Lyon ile oynayacağı mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Milorad Mai yönetecek.

    Vodafone Arena'da 22.05'te başlayacak karşılaşmada Milorad Mai'in yardımcılıklarını Milovan Risti ve Dalibor Djurdjevic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Nemanja Petrovic olacak.
    1. 18 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:14
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