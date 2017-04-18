Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçında Lyon ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve duran top uygulamaları yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 21.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 21:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Es-Es deplasmanda lideri yıktı
Toplam 2
Yorum
Tarzan Eskişehirspor'un fark atacağı maç zor kazandı
- Yenilgiye ‘maç başı’ yok
Toplam 4
Yorum
murat çok iyi.yüksek maaşlı oyuncularda almayın takımda tavan maaşı 3 yapmalıyız bikaç oyuncu için,ortalama maaş 2 ye düşürülmeli toplamda.
- Es-Es deplasmanda lideri yıktı
Toplam 2
Yorum
alp arslan bizimle büyüyen ES E....sen layık olduğun yere döneceksin ....birde idareciler akıllı olsa..herkes birleşip güçlü bir sponsor bulunsa
Beşiktaş, Lyon hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.