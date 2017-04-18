3 yıldızlı formalar hazır!
Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağaza Sorumlusu Murat Karahan, şampiyonluğa inandıklarını belirterek “Hazırlıklar tamam” dedi.
Beşiktaş camiası şampiyonluğa sonuna kadar inanıyor.. Vodafone Arena Kartal Yuvası Mağaza Sorumlusu Murat Karahan, Başkan Fikret Orman'ın açıkladığı yüzde 20'lik indirim ve 3 yıldızlı formalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karahan, 3 yıldızlı formalarla ilgili olarak "Tüm hazırlıklar yapılmıştır. Ligin bitmesine az bir süre kaldı. Şampiyonluğa olan inancımız tam, hiç kuşkumuz yok. Formalarımız hazır. Taraftarlarımızın bu konudaki desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
REKOR BEKLİYORUZ
Karahan, özellikle Lyon maçının olduğu gün rekor satış beklediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da ve ligde çok iyi giden bir Beşiktaş var ve doğal olarak bu da taraftarları heyecanlandırıyor. Perşembe günü maç başlayana kadar devam edecek olan bir kampanya (%20 indirim) var. Şu ana kadar olumlu tepki aldık. Yoğunluk sürüyor. Perşembe gününe kadar 4 günlük süreçte iyi gideceğini tahmin ediyoruz. O gün bir rekor beklentimiz de söz konusu."
REKOR BEKLİYORUZ
Karahan, özellikle Lyon maçının olduğu gün rekor satış beklediklerini ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da ve ligde çok iyi giden bir Beşiktaş var ve doğal olarak bu da taraftarları heyecanlandırıyor. Perşembe günü maç başlayana kadar devam edecek olan bir kampanya (%20 indirim) var. Şu ana kadar olumlu tepki aldık. Yoğunluk sürüyor. Perşembe gününe kadar 4 günlük süreçte iyi gideceğini tahmin ediyoruz. O gün bir rekor beklentimiz de söz konusu."
- 18 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- '10 milyon euro'
Toplam 17
Yorum
Tokatlı Saygıdeğer başkan, siz aklınızı mı kaçırdınız yahu? 10 m nedir allah aşkına? Kolay mı yetişiyo bu çocuklar ??????
- Yıldız oyuncu idmanı yarıda bıraktı!
Toplam 4
Yorum
bjkli Of aman bende bir an Atiba ya bir şey oldu sandım!
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 4
Yorum
Murat Futboldan anlayipta yazsaniz ne ala hoca oynattida tolgaymi oynamadi çok kaliteli bir oyuncu çokta efendi
3 yıldızlı formalar hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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