 Yerine dön ‘b..’ herif! – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Yerine dön ‘b..’ herif!

    Yerine dön ‘b..’ herif!

    Başkanı 'ın maçında sahaya giren kendi takımının taraftarlarına hakaret ettiği ortaya çıktı.

    Fransız Başkan'ın, eline mikrofonu alıp taraftarları tribüne davet ettikten sonra yerine dönmeyen seyircilere, "Eğer tribündeki yerine dönmezsen, benden daha fazla kork! Bok herif! Oraya gelip maçı seninle izleyeceğim. Ne yani tribünleri sana meşale attı diye Türklere mi terk edeceksin?" dediği cep telefonunun kamerasına yansıdı. Bu sözler Aulas'ın kendini kaybettiğini belgeledi.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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