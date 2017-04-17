 Vodafone Arena kapalı gişe! – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Vodafone Arena kapalı gişe!

    Vodafone Arena kapalı gişe!

    taraftarı, perşembe günü oynanacak olan Olympique Lyon maçının biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketti!

    20 Nisan Perşembe günü Lyon ile tarihi bir maça çıkacak olan , karşılaşmanın biletlerini bugün saat 14.00'te satışa çıkardı.

    Siyah-Beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, satışa çıkan biletlere adeta hücum etti.

    PASSOLİG SİTESİ ÇÖKTÜ
    Beşiktaş taraftarları, bilet satışının yapıldığı Passolig sitesine akın etti ve passolig sitesi uzun süre taraftarlara hizmet veremedi. 41903 kişilik Vodafone Arena'daki tüm biletleri bitiren taraftarlar Lyon'a adeta cehennemi yaşatacak.

    LYON'DAN HABER BEKLENİYOR
    Öte yandan deplasman tribünü biletlerinin satışı için de Lyon kulübünden haber bekleniyor. Fransa'daki maçta çıkan olaylar yüzünden Lyon taraftarının maça gelmeme olasılığını düşünen Beşiktaş Yönetimi, karar geldiği anda deplasman tribününde bulunan biletleri de satışa çıkaracak.

    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:46
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