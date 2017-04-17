Vodafone Arena kapalı gişe!
Beşiktaş taraftarı, perşembe günü oynanacak olan Olympique Lyon maçının biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketti!
20 Nisan Perşembe günü Lyon ile tarihi bir maça çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın biletlerini bugün saat 14.00'te satışa çıkardı.
Siyah-Beyazlı renklere gönül veren taraftarlar, satışa çıkan biletlere adeta hücum etti.
PASSOLİG SİTESİ ÇÖKTÜ
Beşiktaş taraftarları, bilet satışının yapıldığı Passolig sitesine akın etti ve passolig sitesi uzun süre taraftarlara hizmet veremedi. 41903 kişilik Vodafone Arena'daki tüm biletleri bitiren taraftarlar Lyon'a adeta cehennemi yaşatacak.
LYON'DAN HABER BEKLENİYOR
Öte yandan deplasman tribünü biletlerinin satışı için de Lyon kulübünden haber bekleniyor. Fransa'daki maçta çıkan olaylar yüzünden Lyon taraftarının maça gelmeme olasılığını düşünen Beşiktaş Yönetimi, karar geldiği anda deplasman tribününde bulunan biletleri de satışa çıkaracak.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:46
- Üç teklif birden
Toplam 19
Yorum
POYRAZ Salih ile Yiğithan ı satanı bizde satarız yeter.Salih şu yürüyen hiçbirşey yapamayan takımda oynamayacak bir adammı.Gökhan ve Caner i adeta
- Üç teklif birden
Toplam 19
Yorum
Ufuk Ozan ve Salih satılırsa üzülmem. Ama Yiğithan'da büyük potansiyel var. Fener satarsa pişman olur
- Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formaları hazır
Toplam 5
Yorum
acelemizyok yapmayın etmeyin fenerin geçen seneki forma olayına dönmesin daha birşey garanti değil
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