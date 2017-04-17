Mourinho’nun aklı Talisca'da
ManU’da kötü bir sezon geçiren Portekizli hoca, gözünü Talisca’ya dikti. Mou’nun Brezilyalı yıldızı Lyon maçında özel olarak izlettiği belirtiliyor.
Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho'nun Anderson Talisca'yı Lyon maçında özel olarak izlettiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan haberde, tecrübeli çalıştırıcının, Brezilyalı yıldız hakkındaki kararını gelecek rapora göre vereceği dile getirildi. Haberde, 23 yaşındaki Talisca ile Manchester United'in dışında Liverpool ve Everton'un da ilgilendiği vurgulandı.
KALMASI ZORLAŞIYOR
Beşiktaş da Benfica'dan 2 milyon euro'ya kiraladığı Talisca ile gelecek sezon da devam etmeyi planlıyor. Ancak sambacının taliplerinin her geçen gün artması yönetimin bu planını sekteye uğratabilir. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken genç solağın değeri, Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla tavan yaptı.
KALMASI ZORLAŞIYOR
Beşiktaş da Benfica'dan 2 milyon euro'ya kiraladığı Talisca ile gelecek sezon da devam etmeyi planlıyor. Ancak sambacının taliplerinin her geçen gün artması yönetimin bu planını sekteye uğratabilir. Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gözüken genç solağın değeri, Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla tavan yaptı.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Mourinho’nun aklı Talisca'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.