Lyon maçı biletleri satışa çıktı
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşması olan Beşiktaş-Olympique Lyon maçı biletleri satışa sunuldu.
Olympique Lyon maçı biletleri 140 - 900 TL arasında alıcı bulurken, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterildiği öğrenildi.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:
Kategori 1: 400 TL
Kategori 2: 375 TL
Kategori 3: 350 TL
Kategori 4: 325 TL
Kategori 5: 300 TL
Kategori 6: 275 TL
Kategori 7: 150 TL
Kategori 8: 140 TL
VIP: 800TL
1903 A-E BLOK: 800 TL
1903 B - D BLOK: 850 TL
1903 C BLOK: 900 TL
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:31
- Cenk Ergün'den Bruma açıklaması
Toplam 8
Yorum
AhmetGS TUDOR allahını seversen 4-4-2 oynat. kanatlar bruma rodrigues olsun!!!!!!! Eren tek forvet yapamıyor.
- Demba Ba Marsilya’ya!
Toplam 6
Yorum
Bence Bence Haklisin Bögle Bitirici Affetmeyen Boyu Uzun bi Gölcü Öglesi sart Dogru zamanda dogru yerde olacak Golü koklayacak
- Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Toplam 3
Yorum
Bence Bi Liverpool Gol Yapti baska Ne Yapti ? Inler Bu Sanslar verilseydi Bence daha faydali olurdu Tolgay icin inler harcanmaz
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