 Lyon maçı biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Lyon maçı biletleri satışa çıktı

    Lyon maçı biletleri satışa çıktı

    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşması olan Beşiktaş-Olympique Lyon maçı biletleri satışa sunuldu.

    UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş, 20 Nisan Cuma günü 22.05'te sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon ile mücadele edecek. İlk karşılaşmada 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibin sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin biletleri bugün saat 14.00'da satışa çıktı.

    Olympique Lyon maçı biletleri 140 - 900 TL arasında alıcı bulurken, karşılaşmanın biletlerine yoğun ilgi gösterildiği öğrenildi.

    Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

    Kategori 1: 400 TL
    Kategori 2: 375 TL
    Kategori 3: 350 TL
    Kategori 4: 325 TL
    Kategori 5: 300 TL
    Kategori 6: 275 TL
    Kategori 7: 150 TL
    Kategori 8: 140 TL
    VIP: 800TL
    1903 A-E BLOK: 800 TL
    1903 B - D BLOK: 850 TL
    1903 C BLOK: 900 TL
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:31
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