 İzin sona erdi – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    İzin sona erdi

    İzin sona erdi
    Teknik direktör Şenol Güneş'in referandum ve dinlenmeleri için takıma verdiği bir günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular bugün yapacağı antrenmanla Lyon maçının hazırlıklarına devam edecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda tüm oyuncuların yer alması bekleniyor.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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