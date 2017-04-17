İzin sona erdi

Teknik direktör Şenol Güneş'in referandum ve dinlenmeleri için takıma verdiği bir günlük izin sona erdi. Siyah-beyazlı oyuncular bugün yapacağı antrenmanla Lyon maçının hazırlıklarına devam edecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda tüm oyuncuların yer alması bekleniyor.