 Formada indirim başladı – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Formada indirim başladı

    Formada indirim başladı

    Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla Lyon maçı öncesi forma satışlarına uygulanan yüzde 50 indirim başladı.

    Tüm mağazalarında ve www. kartalyuvasi.com.tr'de uygulanacak indirimle siyah-beyazlı taraftarlar Lyon maç öncesinde uygun fiyatlarla forma alma şansı yakalayacak. Kampanya, 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de sona erecek. Hedef; Lyon maçında siyah- beyaz formalı 40 bin taraftarla Vodafone Arena'da görsel şov yapmak.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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