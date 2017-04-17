Formada indirim başladı
Başkan Fikret Orman'ın talimatıyla Lyon maçı öncesi forma satışlarına uygulanan yüzde 50 indirim başladı.
Tüm Kartal Yuvası mağazalarında ve www. kartalyuvasi.com.tr'de uygulanacak indirimle siyah-beyazlı taraftarlar Lyon maç öncesinde uygun fiyatlarla forma alma şansı yakalayacak. Kampanya, 20 Nisan Perşembe günü saat 22.05'de sona erecek. Hedef; Lyon maçında siyah- beyaz formalı 40 bin taraftarla Vodafone Arena'da görsel şov yapmak.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
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