Biletler bugün satışta
Lyon maçının biletleri bugün 14.00'te satışa çıkıyor.
En düşük bilet fiyatı 140 TL, en pahalı bilet ise 8 bin 500 TL. Vodafone Arena bilet satış gişesi, passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinde satılacak biletlerin fiyatları şu şekilde: Kategori 1 400 TL, Kategori 2 375 TL, Kategori 3 350 TL, Kategori 4 325 TL, Kategori 5 300 TL, Kategori 6 275 TL, Kategori 7 150 TL, Kategori 8 140 TL, VIP ve 1903 A-E Blok 800 TL, 1903 B-D Blok 850 TL, 1903 C Blok 900 TL. Vodafone Arena'da perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi saat 22.05'te başlayacak.
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Biletler bugün satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.