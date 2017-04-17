 Biletler bugün satışta – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Biletler bugün satışta

    Biletler bugün satışta

    Lyon maçının biletleri bugün 14.00'te satışa çıkıyor.

    En düşük bilet fiyatı 140 TL, en pahalı bilet ise 8 bin 500 TL. bilet satış gişesi, passo.com.tr ve N'Kolay internet sitelerinde satılacak biletlerin fiyatları şu şekilde: Kategori 1 400 TL, Kategori 2 375 TL, Kategori 3 350 TL, Kategori 4 325 TL, Kategori 5 300 TL, Kategori 6 275 TL, Kategori 7 150 TL, Kategori 8 140 TL, VIP ve 1903 A-E Blok 800 TL, 1903 B-D Blok 850 TL, 1903 C Blok 900 TL. Vodafone Arena'da perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş mücadelesi saat 22.05'te başlayacak.
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:40
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