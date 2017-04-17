Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması
Beşiktaş, Tolgay Arslan’ın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.
Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağı ve Olympique Lyon maçından sonra Teknik Direktör Şenol Güneş'in Tolgay'ın gitmesini onayladığı haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"cc, basın yayın organlarında yer almakta olan Tolgay Arslan'ın transferi ile ilgili iddialar gerçeklerden uzaktır.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in O.Lyon maçından sonra Tolgay Arslan'ın gönderilmesini onayladığı ve gözden çıkartıldığı iddiaları da asılsızdır."
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"cc, basın yayın organlarında yer almakta olan Tolgay Arslan'ın transferi ile ilgili iddialar gerçeklerden uzaktır.
Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in O.Lyon maçından sonra Tolgay Arslan'ın gönderilmesini onayladığı ve gözden çıkartıldığı iddiaları da asılsızdır."
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Balotelli'yi bize getir
Toplam 17
Yorum
Quaresma Balotelli derken ikinci sabriyi getirmesin başkanınız
- Balotelli'yi bize getir
Toplam 17
Yorum
gs takımın kale hariç her yeri dökülüyor buna vereceğin parayla alman altyapısından 4-5 adam getir daha iyi
- Son Osmanlı Hakan!
Toplam 9
Yorum
gs Osmanlı işi bilmiyor sembolik ücret vereyim diyor. Bizim yönetim Hakan'ı bedavaya verir senelik ücreti de kendi öder.
Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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