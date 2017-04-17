Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Beşiktaş, Tolgay Arslan’ın takımdan ayrılacağı yönündeki iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, tecrübeli oyuncusu Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağı ve Olympique Lyon maçından sonra Teknik Direktör Şenol Güneş'in Tolgay'ın gitmesini onayladığı haberlerinin asılsız olduğunu belirtti.



Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"cc, basın yayın organlarında yer almakta olan Tolgay Arslan'ın transferi ile ilgili iddialar gerçeklerden uzaktır.

Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in O.Lyon maçından sonra Tolgay Arslan'ın gönderilmesini onayladığı ve gözden çıkartıldığı iddiaları da asılsızdır."