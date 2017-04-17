 Beşiktaş’tan Mata açıklaması – Fotomaç – 17 Nisan 2017
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    17 Nisan 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş’tan Mata açıklaması

    Beşiktaş’tan Mata açıklaması

    Beşiktaş, Manchester United’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata’nın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

    "Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transfer edileceğine yönelik basında yer alan iddialar gerçeklerden uzaktır.
    Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli maçları öncesinde bu tür spekülatif transfer haberlerine taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."
    1. 17 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:13
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