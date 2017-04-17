Beşiktaş’tan Mata açıklaması
Beşiktaş, Manchester United’ın İspanyol futbolcusu Juan Mata’nın transfer edileceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
"Manchester United forması giyen İspanyol futbolcu Juan Mata'nın transfer edileceğine yönelik basında yer alan iddialar gerçeklerden uzaktır.
Süper Lig'de ve Avrupa'da önemli maçları öncesinde bu tür spekülatif transfer haberlerine taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."
- 17 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:13
- Son Osmanlı Hakan!
Toplam 8
Yorum
DROGBA Ben Hakanı severim,Düzgün karakterli,sadece işini yapan bir topçu. GS de Jubileni yap tadında bırak derim ;)
- Mahmut Uslu'dan Final Four yorumu
Toplam 1
Yorum
görkem dünyada benzeriniz yok başarısız olmak için tarafatarlarla resmen dalga geçiyorsunuz sen hocayı gönder sonra başarı bekle şakamısnız siz
- Derbiye özel prim
Toplam 2
Yorum
Aslan MACI HANGI FUTBOCUYLA KAZANACAGIZ ISEDIGNI VAAD EDEBILIRSIN LIG SONUNDA 5.OLURSAK SASIRMAYIN ZATEN TARAFTARIN TRÜBÜNE ILGIS BELLI
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